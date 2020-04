On s’en doutait, mais c’est « mieux » de l’entendre: Antony Blinken, le conseiller de Joe Biden en politique étrangère a déclaré que s’il est élu à la présidence des Etats-Unis, le candidat démocrate s’opposera à l’extension de la souveraineté israélienne dans toute partie de la Judée-Samarie. Blinken s’exprimait lors d’une conférence devant le Jewish Democratic Council of America (JDCA). « L’ancien président Joe Biden a été clair sur cette question: il est opposé à toute annexion », a insisté son conseiller.

Lors de cette même conférence le sénateur Chris Coons (Delaware) s’est dit « extrêmement inquiet de l’idée d’une annexion israélienne » et a espéré que Benny Gantz et Gaby Ashkenazy (futur ministre des Affaires étrangères) feront part de leur expérience militaire lors des débats au gouvernement, insisteront sur les graves conséquences sécuritaires d’une telle démarche abrupte et ne soutiendront pas Bibi Netanyahou dans une telle aventure ».

Concernant l’ambassade des Etats-Unis transférée à Jérusalem par l’Administration Trump, le conseiller a donné une réponse qui se passe de commentaire: « Pour l’instant, revoir cette question n’a pas de sens sur le plan pratique ou politique. Ce ne serait pas logique à l’heure actuelle. Ce qui est important est d’avancer et de voir comment faire revivre le projet ultime qui est la création de deux Etats pour deux peuples. C’est là que nous allons agir et mettre l’accent, mais aujourd’hui, nous allons dans la direction totalement inverse, ce qui est mauvais pour Israël »!

La page du soutien américain bipartisan à Israël est bel et bien tournée et « l’héritage Obama » est toujours vivace au sein du Parti démocrate. L’arrivée au pouvoir de Joe Biden et d’un Parti démocrate gauchisant serait une très mauvaise nouvelle pour Israël et il faudra tout le doigté de Binyamin Netanyahou pour tenir tête à cette équipe qui n’a décidément rien appris de ses lourdes erreurs de jugement en politique moyen-orientale durant les années 2008-2016.

Photo Wikipedia