La ministre de la culture et des sports, Miri Regev, est l’un des plus fervents soutiens du Premier ministre. Lors de la manifestation du 26 novembre, elle a été la seule membre du gouvernement à participer. Son discours à la tribune a été remarqué. Miri Regev est connu pour son franc-parler, son côté »proche du peuple » et sa détermination à défendre Binyamin Netanyahou envers et contre tout.

Nous avons pu l’interroger, alors que le bateau Likoud tangue et que le Premier ministre n’a jamais été autant menacé de perdre son poste.

Le P’tit Hebdo: Quelle solution voyez-vous pour sortir de l’impasse politique dans laquelle nous nous trouvons?

Miri Regev: La solution est dans les mains de Liberman. Il y a encore peu de temps, nous pensions pouvoir arriver à nous entendre avec Kahol Lavan. Mais il s’est avéré qu’ils ne font que jeter de la poudre aux yeux du public. Ils n’ont aucunement l’intention d’avancer avec nous, nous le voyons dans l’attitude de leurs négociateurs. Nous avons accepté le compromis du Président, nous sommes d’accord pour une rotation au poste de Premier ministre sur la base suivante : Netanyahou occupe le poste la première année, puis les deux années suivantes ce sera Benny Gantz, pour finir avec encore une année avec Netanyahou aux commandes. Kahol Lavan a refusé, ils ne veulent tout simplement pas travailler avec nous. C’est Yaïr Lapid qui impose à Benny Gantz sa volonté, pour ne pas dire son obsession, de devenir Premier ministre. Ce faisant, ils nous entrainent vers de troisièmes élections inutiles.

Voilà pourquoi, c’est Liberman qui détient la solution. Il peut devenir le sauveur des citoyens israéliens. Son parti et les partis religieux n’ont pas d’autre choix que de discuter autour des sujets sur l’Etat et la religion, et doivent arriver à des compromis. Pour Liberman, ce ne serait pas la première fois, je rappelle qu’il a coopéré avec les haredim au sein de plusieurs gouvernements. Il y a juste un an, lui et Arié Derhy ont travaillé ensemble pour permettre l’élection de Moshé Leone à la tête de la mairie de Jérusalem.

Pour toutes ces raisons, je ne comprends pas pourquoi il boycotte aujourd’hui les porteurs de kippa. Et ce n’est pas que lui, d’ailleurs, Gantz et Lapid ont mené toute leur campagne contre le public religieux, et ils poursuivent dans ce sens. Pourquoi ?! Que dirait-on, en Israël, si dans un Etat européen, on empêchait une personne d’entrer dans un gouvernement uniquement parce qu’il porte une kippa ?

Lph : Pourquoi continuez-vous à soutenir Binyamin Netanyahou avec autant de vigueur, alors même qu’il a échoué à deux fois consécutives à former une coalition ?

M.R. : Le Premier ministre Netanyahou, n’est pas la raison des échecs de la formation de la coalition. Je soutiens Netanyahou parce qu’il est bon pour Israël et bon pour le Likoud. D’ merci, pendant la dernière décennie, l’Etat d’Israël s’est développé et est devenu une puissance sécuritaire, économique et diplomatique. Nous devons beaucoup à Netanyahou dans cette transformation.

Netanyahou a conduit le Likoud, à chaque élection, à de très beaux résultats. A l’heure où les partis se multiplient, obtenir 30 et 35 sièges ne va pas de soi.

A chaque fois que l’on me demande pourquoi je soutiens Binyamin Netanyahou, je réponds qu’il me parait évident que sans lui, le Likoud serait considérablement affaibli et nous perdrions le pouvoir. Et je ne suis pas la seule pour qui c’est une évidence, la gauche aussi l’a bien compris. C’est pourquoi, elle s’acharne à le faire tomber. Elle a compris l’équation : la chute de Netanyahou entrainerait la chute de toute la droite.

Lph : Organiser des primaires, est-ce positif pour le Likoud ?

M.R. : Organiser des primaires maintenant serait une très mauvaise chose pour le Likoud. Cela n’amènerait que de la discorde et de la division dans nos rangs. Nous le voyons déjà aujourd’hui. Les dissensions internes nous affaiblissent et nous éloignent du but : composer un gouvernement dirigé par le Likoud; un gouvernement qui représenterait parfaitement le camp nationaliste, les valeurs du Likoud et qui continuerait à diriger le pays vers des succès comme nous en avons connus lors de la dernière décennie.

Je suis donc opposée à la tenue de primaires. A mon grand regret, les autres partis ont bien compris qu’ils devaient prendre garde aux disputes internes et s’unir s’ils voulaient affaiblir le Likoud.

Malheureusement, en notre sein, certains ne l’ont pas intégré et refusent de faire bloc autour du Premier ministre. Le Likoud est un parti démocratique, donc si aucun gouvernement n’est formé pendant les quelques jours qui restent, les instances du parti déclareront la tenue de primaires. Seulement là, nous les tiendrons et je n’ai aucun doute qu’avec l’aide de D’, Netanyahou en sortira largement vainqueur.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo by Hillel Maeir/Flash90