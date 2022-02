Les internes des hôpitaux ont repris le manifestations suite à ce qu’ils appellent « le non-respect de tous les engagements pris par le ministre de la Santé Nitzan Horovitz ». C’est jeudi prochain que devaient être publiées les conclusions de la commission chargée de régler la question des horaires de travail qui atteignent parfois 26 heures d’affilée ! Mais la publication a été reportée. L’organisation « Mirsham » qui représente les internes des hôpitaux a averti : « S’il n’y a pas de baisse significative des heures de permanence, il n’y aura plus d’internes. Le ministre n’a pas tenu ses promesses, nous retournons dans la rue ».

Le Dr. Ray Bitton, présidente du mouvement, a déclaré: « Les conclusions qui seront publiées ne sont pas moins qu’une déclaration de guerre du ministère de la Santé contre les internes. Celui qui pense qu’il peut nous vendre une réduction des heures dont profiteront moins de 5% des internes, se trompe lourdement et il nous aura face à lui, plus unis et plus forts que jamais. Nous tenons à ce qui a été convenu soit appliqué. Il est triste que nous devons une nouvelle fois lutter pour nos droits les plus élémentaires et ceux de la population alors que nous vivons une période difficile et croulons sous la tâche (…) Le ministre de la Santé est le responsable direct et ses bras de fer avec le ministère des Finances ne doivent pas se faire sur notre dos. Nous en avons plus qu’assez des excuses et argumentaires de chacun alors que nous continuons d’effectuer des permanences de 26 heures ».

