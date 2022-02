Les succès du Mossad en Turquie

Après l’attentat déjoué sur le sol turc contre l’homme d’affaires israéliens Yaïr Geller, il s’avère que le Mossad a réussi à déjouer pas moins de douze attentats en Turquie durant le mandat de l’ancien directeur du Mossad Yossi Cohen. Certains étaient le fait de cellules travaillant pour le compte de l’Iran contre des cibles israéliennes, d’autres de Daesh contre des objectifs turcs.

Selon le journaliste Nir Dvori, spécialiste des affaires militaires sur la chaîne Hadashot 12, cette réussite est due aux relations étroites nouées par Yossi Cohen et son homologue turc du MIT, Hakan Fidan. Ce lien s’est renforcé avec les années, indépendamment des relations médiocres voire hostiles entre Israël et la Turquie au niveau diplomatique et politique. Ces relations sont remontées en surface après la dernière tentative d’attentat.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90