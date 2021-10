Lors d’une conférence de presse dramatique, le comité représentant « Mirsham », union de médecins spécialistes a annoncé la démission de 2590 d’entre eux au ministre de la Santé Nitzan Horovitz. Cette démission touche aussi des médecins stagiaires et même des étudiants. Ils protestent contre les conditions de travail inhumaines dans lesquelles ils travaillent, notamment les permanences beaucoup trop longues (26 heures consécutives parfois !) et le rythme de travail époustouflant durant les permanences, par manque de personnel. Ils soulignent que cette situation porte atteinte à la qualité de leur travail auprès des patients, à leur vie de famille mais aussi à leur état physique et psychologique. « C’est une décision très lourde à porter mais nous ne sommes plus en mesure d’apporter les soins optimaux à nos patients » a déclaré Dr. Ray Bitton la représentante du comité, la voix étranglée par l’émotion.

Ils adressent également une sévère critique au ministre de la Santé Nitzan Horovitz (Meretz) accusé « d’avoir violé toutes ses promesses ». Mercredi, après les menaces de démission, le ministre avait déclaré : « Il s’agirait d’un acte superflu. Il faut un processus progressif. Je ne comprends pas comment une telle démission pourrait aider ou apporter quelque chose ». Le ministre et sa collègue de l’Economie Orna Barbibaï avaient présenté mercredi une feuille de route pour une réforme, notamment une réduction de 26 heures à 18h des permanences, dès avril 2022 avec une réduction progressive jusqu’en 2026, plan que les médecins ont catégoriquement repoussé. « On nous a menti et trompés » avait alors dit Dr. Bitton.

Dr. Ray Bitton a appelé le ministre et le gouvernement à se ressaisir et à apporter rapidement les solutions à ce problème.

Et pour « calmer les choses », les vigiles à l’entrée du ministère de la Santé empêchent les délégués des médecins d’entrer dans le bâtiment pour remettre la lettre de démission. Des altercations ont lieu sur place.

Cette démission est aussi une lourde pierre dans le jardin du parti Meretz qui se prévaut toujours d’être un parti très soucieux des préoccupations sociales.

Vidéos :

הרוחות מתחילות להתלהט. pic.twitter.com/eWjNKG9Ln5 — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) October 7, 2021

Photo Twitter