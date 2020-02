Avec la conférence de presse commune Olmert-Abou Mazen qui s’annonce afin de dénoncer le Plan Trump, le Likoud a lancé un appel à Benny Gantz, qui est conseillé par l’ancien Premier ministre: « Nous appelons Benny Gantz à faire savoir à son ami et conseiller Ehoud Olmert que ce n’est pas le moment de rencontrer Abou Mazen afin de combattre le Plan Trump. Nous devons au contraire nous unir derrière le président américain, derrière les intérêts nationaux de l’Etat d’Israël et non pas aux côtés de celui qui incite quotidiennement à la violence contre nos soldats ».

Ehoud Olmert a enfoncé le clou jeudi après-midi lorsque le journaliste Amit Segal lui a demandé de réagir aux attentats successifs de la journée et à la responsabilité d’Abou Mazen dans l’incitation. L’ancien Premier ministre a répondu sur un ton de légèreté, minimisant ces événements, et voulant exonérer le chef de l’Autorité Palestinienne de toute responsabilité il a dit: « Dites-moi, est-ce Abou Mazen qui a tiré?? »

Photo Noam Moskowitz / POOL