Le TDAH signifie Trouble et Déficit de l’Attention (avec ou sans) Hyperactivité, d’origine neurologique. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent de la difficulté à contrôler leur comportement et/ou à maintenir leur concentration. Il est généralement diagnostiqué à l’étape de l’enfance, et le plus souvent grâce à l’école qui tire la sonnette d’alarme.

En général, diagnostiqué vers l’âge de 7 ans (plus ou moins), les enfants qui en souffrent ont souvent eu des comportements difficiles autour des 2 ans et même certains signes étant bébé. Dans la moitié des cas, le TDAH persiste à l’âge adulte, mais il arrive que les symptômes diminuent à l’adolescence.

La plupart des enfants souffrant d’un TDAH ont aussi d’autres problèmes, comme des troubles d’apprentissage, d’anxiété, de l’opposition ou des troubles affectifs. Ces problèmes entraînent souvent des difficultés de socialisation et une mauvaise estime de soi. Pour les aider à s’épanouir et vivre sereinement, plusieurs professionnels peuvent intervenir : psychologues, psychomotriciens, éducateurs…

Les professeurs des écoles aussi jouent un rôle extrêmement important puisqu’ils passent énormément de temps avec ces enfants en classe. Une bonne communication avec les parents est nécessaire. De la patience, de la compréhension aussi, et une très bonne connaissance de ce trouble.

Quels sont les symptômes ?

Attention, ceci ne remplace pas un diagnostic chez un spécialiste.

L’enfant n’est pas capable de se concentrer trop longtemps, fait des fautes d’inattention dans les devoirs scolaires ou d’autres activités, jeux….

L’enfant ne semble pas écouter quand on lui parle. Ne regarde pas toujours dans les yeux.

L’enfant ne respecte pas les consignes et ne parvient pas à terminer ses devoirs scolaires ou ses évaluations en classe, ne termine jamais ce qu’il a commencé.

L’enfant a de la difficulté à s’organiser, peut s’énerver s’il n’arrive pas à faire quelque-chose…

L’enfant paraît tête en l’air, perd souvent ses objets (ex. : jouets, cahiers, crayons) …

L’enfant se laisse facilement distraire par des sources de stimulations externes… un oiseau qui se pose sur la fenêtre, un avion qui passe, un enfant qui tousse dans la classe, un objet qui tombe, une sonnerie de portable…

Souvent, l’enfant :

remue les mains ou les pieds, se tortille sur son siège ou manipule un objet sans arrêt.

se lève en classe ou dans d’autres situations, ne peut pas rester assis plus de quelques minutes.

court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié, sans craindre le danger, on dit qu’il est monté sur ressort…

a du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs.

est très/trop actif ou agit comme s’il était surexcité.

parle trop, coupe la parole, parle pour rien dire… veut attirer l’attention sur lui constamment.

répond de façon précipitée à une question avant qu’elle ne soit terminée.

a du mal à attendre son tour, impatient… indiscipliné

interrompt les autres ou impose sa présence (débarque dans les conversations ou dans les jeux)

ne contrôle pas ses émotions, hypersensible, hyperémotif, coléreux…

tolère mal la frustration imposée par certaines consignes, règles d’éducation…

a des sautes d’humeur et/ou des troubles du sommeil

Les symptômes du TDAH ont tendance à augmenter lors de situations nécessitant une certaine discipline ou un certain effort, et à diminuer lorsque l’enfant joue, vit une situation nouvelle ou est félicité pour ses bons comportements.

C’est pour cela qu’il ne faut pas hésiter à accentuer ses bonnes actions, sa patience, son travail, etc.

Je vous conseille de récompenser ses progrès plutôt que de mettre le doigt sur ses faiblesses. N’oubliez pas qu’il peut vite manquer de confiance en lui. Ne le dévalorisez pas, évitez les réflexions inutiles, et les cris.

Les punitions ne sont pas efficaces et peuvent empirer la situation… privilégiez plutôt le dialogue et l’éducation positive.

Les enfants souffrant de TDAH ont besoin de calme, d’attention, et d’affection.

Quand consulter ?

Si vous voyez que votre enfant est perturbé dans sa vie quotidienne, à la maison, que les échanges deviennent difficiles, que vous n’arrivez plus à le canaliser, et qu’il présente des troubles d’apprentissage à l’école, avec problèmes de concentration, agitation en classe (après avoir eu le compte-rendu du professeur).

Après un bilan neuropsychologique, le spécialiste vous oriente vers un traitement personnalisé et adapté à votre enfant.

On vous conseille en premier lieu une thérapie familiale, psychothérapie comportementale, activités sportives comme l’équithérapie.

En général, ce sont les difficultés scolaires qui justifient le début d’un traitement médicamenteux.

Ce choix est délicat, et mérite une étude approfondie de la part des parents, avant de prendre la décision.

Si votre enfant a été diagnostiqué ?

Dire à l’enfant que le TDAH est un trouble d’origine neurologique qui n’a rien à voir avec son intelligence.

Déculpabiliser l’enfant en insistant sur le fait qu’il n’est pas responsable de son état, CE N’EST PAS DE SA FAUTE.

Le responsabiliser en lui disant qu’il a le pouvoir de réduire ses symptômes. Les intervenants et/ou les médicaments sont là seulement pour l’aider.

Lui expliquer que le traitement lui donnera des outils pour mieux se contrôler et avoir de meilleurs résultats à l’école.

Évitez d’aménager votre vie par rapport à lui. VIVEZ NORMALEMENT. Cela risque d’exagérer son sentiment de toute-puissance et d’accentuer son sentiment d’isolement.

Si besoin de renseignements supplémentaires, ou d’une consultation personnalisée. N’hésitez pas à me contacter au 053.770.70.59

Stella Thérapeute