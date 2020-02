Un nouveau scandale « made in Olmert »…

L’ancien Premier ministre Ehoud Olmert ne recule devant rien pour mettre des bâtons dans les roues de Binyamin Netanyahou et il va jusqu’à soutenir le chef terroriste Abou Mazen dans son combat contre le Plan Trump.

Selon des sources en provenance de Ramallah, Olmert aurait accepté de donner une conférence de presse avec Abou Mazen à New York au moment où ce dernier prononcera un discours devant le Conseil de sécurité au courant de ce mois. L’ancien Premier ministre veut appuyer le chef terroriste dans sa tentative de mobiliser la communauté internationale contre le plan américain et il veut rappeler qu’il était « à deux doigts » de signer un accord avec Abou Mazan lorsqu’il était en poste. L’intention d’Ehoud Olmert est aussi de « montrer au monde » que l’Autorité Palestinienne n’est pas opposée à un accord de ‘paix’ dans le cadre de négociations directes (comme elle le prouve depuis tant d’années..!!!). Il faut rappeler à ce sujet que l’offre faite en 2007-2008 par le tandem Olmert-Livni à l’organisation terroriste était plus généreuse que celle contenue dans le Plan Trump mais qu’Abou Mazen n’avait même pas daigné y répondre!

Si ces informations se confirment il s’agirait d’une initiative très grave de la part de ce Premier ministre corrompu sorti de prison qui passe depuis lors son temps à nuire à la politique suivie par son successeur mais surtout aux intérêts du pays.

