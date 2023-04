Le rapprochement entre Israël et l’Azerbaïdjan d’une part et Israël et le Turkménistan d’autre part devient de plus en plus concret.

Ce constat commence à inquiéter Téhéran qui y voit une tentative de l’Etat hébreu de »l’étrangler ». D’ailleurs, les Iraniens tentent de peser de tout leur poids pour empêcher la venue annoncée d’Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, à Achgabat, la capitale du Turkménistan. Il s’agira de la première visite d’un représentant de l’Etat d’Israël dans ce pays, depuis 30 ans.

Le ministre Cohen s’est envolé pour l’Azerbaïdjan aujourd’hui. Il doit y rencontrer le président et le ministre de l’économie avec lesquels il s’entretiendra sur les relations stratégiques entre les Etats et sur les défis régionaux. Une délégation économique importante accompagne Eli Cohen afin de renforcer les échanges commerciaux entre Israël et l’Azerbaïdjan.

Rappelons que l‘Azerbaïdjan a ouvert une ambassade à Tel Aviv, il y a deux semaines. Aucune représentation diplomatique azerbaïdjanaise n’existait en Israël ces 30 dernières années.

Le Président Herzog est aussi attendu en Azerbaïdjan le mois prochain, selon une information communiquée sur Ynet.

L’Iran voit d’un mauvais oeil ce rapprochement, d’autant qu’Eli Cohen avait déclaré lors de l’ouverture de l’ambassade azerbaïdjanaise à Tel Aviv, qu’Israël et l’Azerbaïdjan étaient déterminées à former un front contre l’Iran nucléaire.

Les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan sont devenues très tendues ces derniers temps. L’ambassade azerbaïdjanaise à Téhéran a été attaquée au mois de janvier dernier, faisant un mort, ce qui a conduit au rappel de l’ambassadeur en Azerbaïdjan.

Par ailleurs, à Bakou, on accuse l’armée de l’air iranienne d’avoir violé l’espace aérien azerbaïdjanais. Enfin, le 28 mars dernier, un député du parlement azerbaïdjanais a été victime d’une tentative d’attentat. Des inconnus ont ouvert le feu sur lui près de son domicile. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’une opération réalisée par des milices pro-iraniennes.

Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan menace d’une rupture totale des relations avec l’Iran et a décidé de se rapprocher d’Israël.