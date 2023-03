Plus de trente ans après l’établissement de relations diplomatiques partielles entre Israël et l’Azerbaïdjan, l’Etat musulman voisin de l’Iran a ouvert aujourd’hui (mercredi), une ambassade en Israël.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a reçu son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, qui est en Israël pour inaugurer l’ambassade.

Le ministre Cohen a déclaré: »L’ouverture de l’ambassade azerbaïdjanaise en Israël est une marque supplémentaire du renforcement des liens entre les pays. L’Azerbaïdjan est un Etat musulman et son emplacement stratégique rend nos liens particulièrement importants et porteurs d’un grand potentiel. J’ai convenu avec le ministre des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, de la constitution d’un front commun dace à l’Iran et du renforcement de nos relations dans les domaines de l’économie, de la sécurité, de l’énergie et de l’innovation ».

Cohen a également dévoilé qu’il se rendrait prochainement en Azerbaïdjan.

En 2022, le commerce entre les deux Etats devrait augmenter de 85 % par rapport à l’année précédente. 114 entreprises israéliennes sont actives en Azerbaïdjan. Le carburant azéri représente 30 % de la consommation de carburant d’Israël, qui importe une grande quantité de carburant. Israël apporte sa technologie de pointe en Azerbaïdjan. »Nous sommes impatients d’accueillir des investisseurs d’Israël dans le domaine de l’intelligence artificielle, des énergies renouvelables, de la technologie et plus encore. Nous accueillerons davantage d’entreprises israéliennes, en particulier dans le domaine de l’agriculture et le traitement de l’eau », a déclaré Jeyhun Bayramov .

Le ministre azerbaïdjanais a également évoqué l’aide d’Israël à la sécurité de son pays, ainsi que les tensions avec l’Arménie. « Nous sommes reconnaissants envers Israël pour son aide dans la préservatin de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale pendant les 30 années d’occupation militaire de nos terres par l’Arménie. Nous apprécions grandement l’aide d’Israël avant et pendant la guerre en 2020. Parmi les soldats héroïques qui ont combattu et sont morts en défendant le pays se trouvaient aussi des juifs azéris ».

L’Azerbaïdjan, pays défini comme laïc, est le premier pays musulman-chiite à ouvrir une ambassade en Israël. Il partage une frontière avec l’Iran et une importante minorité azérie vit en Iran. L’une des préoccupations iraniennes importantes concerne la possibilité d’un réveil national au sein de la minorité azérie qui y vit.

Jusqu’à maintenant, Bakou s’était abstenue d’ouvrir une ambassade en Israël en raison des pressions exercées par l’Iran. Pourtant, Israël était l’un des premiers Etats au monde à reconnaitre l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991 et y avait même ouvert une ambassade en 1993.

L’Azerbaïdjan abrite, par ailleurs, l’une des plus grandes communautés juives du monde musulman. Entre 12000 et 18000 Juifs y vivent et jouissent de la liberté de religion et de culte.

L’Azerbaïdjan veut accueillir un forum d’Israël et des pays du Caucase et d’Asie centrale, dans le but de relier Israël à tous les pays de la région, dans le cadre d’une alliance régionale contre l’Iran.

Après l’inauguration de l’ambasse à Tel Aviv, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, est attendu à Ramallah où il doit rencontrer Abou Mazen.