Doron Ginzburg, le commandant de bord d’El Al, qui avait tenu des propos politiques au décollage de son avion en partance pour New York en ce matin de Yom Hashoah, a présenté ses excuses.

Il a pris la parole à bord de l’avion avant même l’atterrissage à New York. Rappelant que Yom Hashoah était un jour difficile et qu’il était lui-même fils d’un déporté à Buchenwald: »Je tiens à dire que mon intention n’était pas de blesser les passagers dans mes propos au décollage de l’avion. Je présente mes plus sincères excuses à ceux qui ont été blessés par mes propos ».

Ces excuses interviennent alors qu’en Israël, les paroles politiques du pilote ont créé un véritable malaise. Nombreux sont ceux qui ont appelé à le renvoyer sur-le-champ ou ont menacé de boycotter El Al.

Le président du conseil d’administration d’El Al, interrogé sur la chaine 14 a déclaré que Doron Ginzburg serait convoqué pour être auditionné afin qu’il fournisse des explications. Il a assuré qu’une décision quant à son avenir au sein de la compagnie serait prise rapidement.