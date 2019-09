L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé que de appareils “non identifiés” ont mené une opération durant la nuit de lundi à mardi près d’Al-Bukmal, à la frontière irako-syrienne. Les cibles visées et détruites étaient des bases et des entrepôts appartenant aux forces iraniennes et aux milices pro-iraniennes qui stationnent dans ce secteur. Ce n’est pas la première fois que cette région est visée par des appareils qui selon toute vraisemblance venaient d’un pays situé un peu à l’ouest…

L’observatoire syrien n’a pas précisé pour l’instant quelle est l’étendue de dégâts et s’il y a eu des victimes.

Photo Ofer Zidon / Flash 90