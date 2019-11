Après plus de cinq ans d’indifférence et de silence absolu concernant la détention des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d par le Hamas, l’organisation arabe israélienne Adalah se fait soudain du souci pour les dépouilles des terroristes retenues en Israël.

Après l’annonce de la décision du ministre de la Défense Naftali Benett, ce centre qui « défend les droits de l’homme » et plus particulièrement ceux de la minorité arabe en Israël, a publié un communiqué de…condamnation: « Nous dénonçons cette décision du ministre de la Défense et la poursuite de cette politique inhumaine et cruelle pratiquée par Israël sur cette question. La détention de dépouilles, que ce soit comme monnaie d’échange, moyen de dissuasion ou de punition est contraire aux principes humanitaires les plus élémentaires ».

Dans la même veine, le député Youssef Jabarin a dénoncé cette décision qui selon lui est une « politisation honteuse d’une question humanitaire ».

Quant à l’Autorité Palestinienne, le responsable des Affaires des « prisonniers », Kadi Abu Bakhr a déclaré que « la décision de Naftali Benett prouve qu’Israël st une entité terroriste »(sic).

