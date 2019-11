Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble envahissant du développement qui affecte plusieurs domaines du développement de l’enfant.

Sa capacité à communiquer et à entrer en relation avec les autres est restreinte. Détecté en général avant l’âge de 3 ans, c’est plus souvent lors de l’entrée en collectivité (crèche, nounou, école) que les parents s’en rendent compte.

On peut noter une augmentation des TSA, cette augmentation s’expliquerait par le fait que les professionnels et les parents reconnaissent mieux les signes du trouble du spectre de l’autisme. De plus en plus de médias en parlent.

Ce trouble touche plus de garçons que de filles.

Le trouble du spectre de l’autisme va se remarquer au moment de l’entrée à l’école, car les occasions d’entrer en relation avec les autres se multiplient.

Parmi les symptômes les plus courants on note :

Une difficulté à regarder les gens dans les yeux

Des exigences alimentaires

Une hypersensibilité à certains bruits, aux odeurs, aux goûts

Un rejet des contacts physiques (ex. : câlins, caresses).

Un intérêt pour les jeux répétitifs (ex. : aligner des figurines).

Une tendance à adopter des mouvements inhabituels (ex. : balancement du corps, battements de mains, de pieds).

Des troubles de sommeil.

D’autres signes pourraient aussi indiquer la présence d’un trouble du spectre de l’autisme :

L’enfant ne répond pas quand on l’appelle par son nom.

Il vit de nombreux moments de frustration au quotidien et la cause de ses colères est difficile à déterminer.

Il interagit peu avec les autres.

Il tolère mal les sorties, la nouveauté et le bruit.

Notons quelques exemples

En ce qui concerne le bruit, l’autiste va entendre les sons beaucoup plus intensément que nous. Voilà pourquoi aller faire ses courses au supermarché relève d’un véritable défi.

Pareil pour les odeurs aussi, l’autiste ne va pas pouvoir supporter une personne qui sent la transpiration à côté d’elle.

Les perceptions sensorielles sont ultra développées.

Quelques conseils:

L’enfant est dans le concret. Il faut éviter de lui parler avec des expressions toutes faites du genre : « il pleut des cordes » car il va vraiment imaginer des cordes qui tombent du ciel. Il vaut mieux dire il pleut très fort.

Pareil pour toutes les expressions du genre » avoir un chat dans la gorge », » toucher avec les yeux »…

La compréhension est difficile si le langage n’est pas simple avec un vocabulaire simple.

Sachant qu’il est plutôt visuel, il faut lui montrer comment faire plutôt que d’entrer dans des explications qui n’en finissent plus.

Si vous craignez que votre enfant présente un trouble du spectre de l’autisme, consultez votre médecin traitant qui vous dirigera vers un pédopsychiatre, ce dernier sera habilité à poser un diagnostic et proposer un suivi adapté.

Les causes exactes du trouble du spectre de l’autisme ne sont pas connues. On sait toutefois qu’une partie des cas sont héréditaires.

Le trouble du spectre de l’autisme ne se guérit pas, mais des moyens peuvent être mis en place pour aider l’enfant. Il existe des centres spécialisés qui proposent entre autres des activités et un suivi psychologique.

Même si ce n’est pas le cas de tous les autistes, il est toujours agréable de savoir que certains génies comme Mozart, Einstein ou Van Gogh étaient autistes. Effectivement, il y en a certains qui ont un haut potentiel, et qui développent de grands dons.

Stella Psychothérapeute et Sophrologue pour enfants et adultes à Netanya.

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute