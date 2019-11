Suite aux tirs de roquettes de mardi soir, le ministre de la Défense a décidé d’une changement de politique concernant la restitution de dépouilles de terroristes à leurs familles. Dorénavant il ne sera procédé à aucune restitution, quelle que soit leur appartenance à telle ou telle organisation ou la nature de l’attentat commis.

Cette nouvelle politique est le résultat de concertations du ministre avec les hauts responsable de Tsahal dans le cadre de mesures de dissuasion envers les organisations terroristes.

La décision de Naftali Benett doit encore être avalisée par le cabinet politico-sécuritaire, dans le cadre d’une série de nouvelles mesures de pressions prises contre les organisations terroristes.

Cette mesure sera sans aucun doute appréciée par les familles Goldin et Shaoul qui dénoncent les restitutions de dépouilles de terroristes alors que celles de leur fils Hadar hy »d et Oron hy »d sont toujours retenues par le Hamas après plus de cinq ans.

Photo porte-parole Tsahal