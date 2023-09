Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a rencontré ce soir, le milliardaire Elon Musk, qui dirige Space X, Tesla ou encore X (anciennement Twitter).

Netanyahou a commencé sa visite aux Etats-Unis qui doit durer jusqu’à dimanche par une rencontre avec Elon Musk à San Jose en Californie. Sur place, quelques centaines de manifestants contre la réforme judiciaire et le gouvernement l’attendaient. Ils brandissaient des pancartes appelant Elon Musk à ”sauver la start up nation”.

C’est la vice-gouverneur de Californie, Eleni Kounalakis, qui a accueilli Netanyahou et son épouse à leur descente de l’avion.

Musk et Netanyahou se sont entretenus en privé avant de converser devant un public et les caméras de télévision. L’événement a été retranscrit en direct sur X.

Le Premier ministre israélien a évoqué le danger que représentait l’Iran qui sait employer des mots trompeurs pour amadouer l’Occident.

Puis Netanyahou s’est dit convaincu qu’Elon Musk n’était pas antisémite dans le contexte du conflit qui oppose ce dernier à l’Anti Defamation League. Musk a confirmé qu’il était ”contre l’antisémitisme et toute forme de haine”. Le Premier ministre israélien l’a encouragé à persévérer sur la voie de la liberté d’expression tout en prenant garde à toute manifestation de haine.

Musk a parlé des tensions internes en Israël qui touchent même les employés de Tesla. Netanyahou a insisté sur le fait qu’Israël resterait toujours ”une démocratie forte”. Puis il a ajouté: ”Son caractère a changé durant trois décennies. Les équilibres ont été transgressés et nous avons le système judiciaire le plus activiste au monde. La démocratie doit être construite autour de freins et de contre-pouvoirs. En Israël, il n’y a pas de freins ni de contre-pouvoirs, il n’y a que la force. Aujourd’hui, nous voulons ramener l’équilibre”.

Netanyahou a donné, pour la première fois, son avis sur la proposition d’origine du ministre de la Justice, Yariv Levin: ”Il y a eu une proposition, qui était mauvaise je pense, qui consistait à remédier au manque d’équilibre par un nouveau déséquilibre. J’ai pensé que c’était une erreur de faire pencher la balance d’un autre côté. J’ai la majorité à la Knesset pour tout voter, mais j’essaie de parvenir à un consensus”.

Et d’ajouter: ”Si je n’y parviens pas avec l’autre côté, j’y parviendrais avec le public. Il existe un accord autour des petits changements, surtout concernant la nomination des juges. Ils sont des bonnes personnes mais ils ont remplacé le gouvernement, ils décident de tout, mais ils n’ont pas été élus. Ce n’est pas la démocratie. Il existe des tensions entre les pouvoirs et nous devons y remédier, d’une manière ou d’une autre. Israël est une démocratie et il sera une démocratie encore plus forte après ces changements”.

Netanyahou et Musk ont longuement parlé de l’Intelligence Artificielle, de ses bienfaits et de ses dangers. Le Premier ministre israélien a déclaré: ”Dans l’intelligence artificielle se trouvent la bénédiction et la malédiction, à l’image de ce que Moshé Rabénou a dit aux Enfants d’Israël avant qu’ils n’entrent en Israël: vous devez choisir entre la bénédiction et la malédiction – choisissez la vie, la bénédiction”. Netanyahou a mis en garde contre les dangers de l’intelligence artificielle qui peut conduire à la destruction de la démocratie et à une situation où les machines domineront les hommes. Il a exprimé le souhait qu’Israël devienne un acteur central dans le domaine de l’intelligence artificielle: ”Israël est un acteur important dans le domaine de l’intelligence artificielle et il sera encore plus important, nous voulons qu’il prenne de l’importance de manière à réduire la malédiction et à augmenter la bénédiction”. Le Premier ministre a été rejoint par Elon Musk dans cette analyse.

Pour Netanyahou, cette rencontre avec Musk était au moins aussi importante que celle qu’il aura dans les prochains jours avec certains chefs d’Etat. En effet, le Premier ministre est persuadé qu’Israël doit se poser en précurseur dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est la raison pour laquelle il s’est déplacé dans la Silicon Valley. Il veut convaincre Elon Musk d’ouvrir en Israël – à Beer Sheva – un centre de recherche et de développement de la société XIA.