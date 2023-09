Les protestataires contre le gouvernement ont encore frappé aux Etats-Unis. Cette fois, c’est en Californie, où le Premier ministre est attendu ce soir (lundi) qu’ils ont fait leur coup d’éclat.

Ils ont projeté sur la prison d’Alcatraz un message hostile à Netanyahou. Plusieurs diapositives sont visibles. Sur l’une, il est écrit: ”Welcome to Alcatraz Bibi” (Bienvenue à Alcatraz Bibi). Sur une autre: ”Netanyahu, dictator on the run” (Netanyahou, un dictateur en fuite). Sur une troisième, apparait une photo du Premier ministre en tenue orange de prisonniers, derrière des barreaux avec la légende: ”Welcome Bibi” (Bienvenue Bibi).

סן פרנסיסקו: פעילי מחאה הקרינו על כלא אלקטרז את הכתובת "ברוך הבא לאלקטרז ביבי" לקראת נחיתתו של ראש הממשלהhttps://t.co/AlGUPN7BmC@YunaLeibzon 📸 UnXeptable pic.twitter.com/0YAxrQNviP — החדשות – N12 (@N12News) September 18, 2023

Cette vidéo a fait réagir le ministre des Finances, Betsalel Smotrich: ”Autrefois, il y avait un respect. Il était clair que l’on se disputait et que l’on manifestait à l’intérieur mais quand le Premier ministre partait en mission, nous nous tenions tous derrière Israël et nous le soutenions. Les manifestants à l’étranger se sont effectivement alliés aux activistes du BDS et nuisent à Israël. Le soutien qu’ils reçoivent de la part de Gantz et Lapid prouvent qu’ils ont, eux aussi, franchi toutes les limites. Ils sont une opposition au pays, quelle honte”.