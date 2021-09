Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a répondu aux menaces exprimées successivement par le parti Ra’am et le parti Balad concernant leur refus de voir le moindre drapeau israélien porté par un Juif sur le Mont du Temple : « Nous en avons plus qu’assez des incitations des députés de Ra’am et de Balad qui appellent à la violence et encouragent le terrorisme. S’ils continuent à s’exciter ainsi, je me rendrai sur le Mont du Temple avec un drapeau d’Israël, car c’est le lieu le plus sacré du peuple juif, et le police ne pourra m’en empêcher car je jouis de l’immunité parlementaire. J’ai entendu que la police commence à effectuer des fouilles corporelles humiliantes sur des Juifs et de réduire le rythme des entrées. Cela traduit une attitude déficiente du commandant de la police qui nécessite une intervention de la Knesset ».

Après le Mouvement islamique arabe israélien, c’est le député Sami Abou Shahadeh (Balad) qui avait publié un communiqué inadmissible, proche d’un appel à une nouvelle Intifada, à cause du drapeau israélien porté par un fidèle juif : « Le gouvernement Benett-Horovitz-Abbas n’a apparemment rien appris de l’Intifada du mois de mai dernier et il mène tout droit vers un nouveau cycle de violence. Le peuple palestinien a décidé que la mosquée Al-Aqsa et Jérusalem en général constituent une ligne rouge et nous ne permettrons pas qu’elle soit franchie. Le seul changement que nous accepterons sera la fin de l’occupation ».

Un député qui siège à la Knesset alors que sa place est en prison pour soutien au terrorisme et incitation à la violence.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90