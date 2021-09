Le président de l’Etat Itshak Herzog va effectuer sa première visite officielle, ce sera en Ukraine, à l’invitation de son homologue Volodymyr Zelensky. Dans le cadre de sa visite, Itshak Herzog assistera à la cérémonie officielle internationale qui marquera les 80 ans du massacre de Babi Yar avec notamment l’inauguration d’un mémorial. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier sera présent et aura une entrevue avec le président Herzog. Le ministre Zeev Elkin, responsable du dialogue israélo-ukrainien, accompagnera le président Herzog. Ce dernier a rappelé l’obligation de la mémoire afin que de telles horreurs ne se reproduisent plus et a remercié le président Zelensky pour son combat contre l’antisémitisme dans son pays.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90