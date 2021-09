Après le discours du Premier ministre devant l’Onu, l’un des principaux effets discutés en Israël reste les critiques qu’il a adressées depuis New York aux fonctionnaires du ministère de la Santé. Non seulement le Premier ministre n’a pas cru bon de rectifier le tir ensuite mais il a encore rajouté du sel sur la plaie lors du point de presse qu’il a donné après son discours devant les Nations-Unies. Ils sont nombreux à estimer que le lieu et le moment n’était pas choisi pour régler des comptes sur le plan intérieur alors que c’est la menace iranienne qui devait être sous les projecteurs. Par ailleurs, lors de son discours, le Premier ministre s’est auto-congratulé sur le plan du combat contre le Corona, en affirmant que son gouvernement avait parfaitement réussi à gérer la quatrième vague, ce qui lui a valu des critiques sévères de la part de l’opposition.

Très choqués par cette attaque, les experts et spécialistes visés s’en sont plaints au ministre de la Santé Nitzan Horovitz : « Cette attaque contre nous a dépassé toutes les limites et a même atteint des aspects personnels ». Le directeur-général du ministère, Prof. Nahman Asch a qualifié les propos du Premier ministre de « regrettables » et a estimé qu’il n’était pas correct de s’exprimer de cette manière envers l’échelon professionnel, de surcroît depuis la tribune de l’Onu ! Il a assuré que les échelons professionnels continueront à donner leur avis sur la manière dont les preneurs de décisions devraient gérer le Corona.

Après les attaques répétées de ces derniers jours, des spécialistes médicaux se disent les « boucs émissaires » du Premier ministre. Le ministre de la Santé s’est empressé de publier un communiqué de soutien appuyé aux fonctionnaires de son ministère et aux spécialistes qui conseillent le gouvernement sur le plan du Corona. Il a également téléphoné personnellement au Prof. Asch et à la directrice du département de Santé public au sein du ministère, Dr. Sharon Elroï-Preiss (très visée par Naftali Benett ces derniers temps) pour leur exprimer son soutien total.

Au sein du ministère de la Santé, les critiques envers le Premier ministre se font de plus en plus ouvertes, certains le qualifiant de « puéril » ou dénonçant le fait qu’il ne supporte aucune critique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90