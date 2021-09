La branche sud du Mouvement islamique arabe israélien, représenté à la Knesset par le parti Ra’am (et présentée comme ‘modérée’ par rapport à la branche nord…) a publié un communiqué qui ne manque pas d’insolence. Elle « met en garde » le gouvernement israélien et la police israélienne contre « les violations permanentes sur le Mont du Temple » suite à l’arrivée de Juifs mardi matin dont l’un était en possession d’un drapeau israélien ! Pour le Mouvement islamique, il s’agit ni plus ni moins d’une « ligne rouge » : « La droite raciste tente d’utiliser la mosquée Al-Aqsa pour ses besoins politiques. Par le passé, ces violations ont déjà provoqué des affrontements et sont susceptibles de mener à de nouvelles violences ».

Ce communiqué est un comble lorsque l’on a à l’esprit les scènes de manifestations musulmanes sur ce lieu le plus sacré du peuple juif, avec des drapeaux de l’OLP, du Hamas, de la Turquie ou du Hezbollah.

Pour les musulmans, tout le périmètre du Mont du Temple (y compris le Kotel) est appelé « Al-Aqsa », alors que la mosquée elle-même n’en occupe qu’une petite superficie. Ce qui permet de dénoncer toute présence juive sur l’esplanade comme une « atteinte à la mosquée ». Une affabulation meurtrière qui fut lancée depuis les années 1930 par le mufti pronazi Hadj Amine Al-Husseini et qui perdure aujourd’hui, même au sein d’un parti de la coalition !

