On ne compte plus les agressions dont sont victimes des Juifs dans la capitales israélienne. Après la tentative de lynchage de jeudi dernier, plusieurs incidents ont été signalés samedi. Des terroristes ont tiré des fusées pyrotechniques samedi soir en direction d’une immeuble juif à Maale Hazeitim. Un peu plus tôt, un automobiliste avait été légèrement blessé dans ce même secteur par des jets de pierres. Par ailleurs, un autobus a été la cible de jets de pierres et de blocs de pierres. Sa vitre arrière a explosé.

