Le nouveau directeur du Mossad, David Barnea, veut agir rapidement et en profondeur. Il a décidé d’une réforme stratégique de taille qui va révolutionner l’agence. Cela fait six mois qu’il a entrepris de « réformer » cette institution mythique selon sa conception, en réduisant l’utilisation des « anciennes méthodes » au profit de trois axes préférentiels : la technologie, la cybernétique et l’intelligence artificielle. Cette révolution ne va pas sans « casser des oeufs » et a déjà causé la démission de directeurs-adjoints de départements et entraînera la départ de hauts responsables de l’agence qui auront contribué durant des dizaines d’années.

Photo Amos Ben Gershon / GPO