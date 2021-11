Avec le vent nouveau qui souffle au Moyen-Orient depuis les Accords d’Abraham, verra-t-on bientôt un « Grand-rabbin d’Arabie saoudite » ? C’est ce dont est persuadé le rav Yaakov Herzog, du quartier de Ramat Shelomo à Jérusalem et qui se voit déjà comme le futur titulaire du poste. Sa visite récente à Riyad a suscité de nombreux commentaires et réactions, les habitants de la capitale saoudienne n’étant vraiment pas habitués à apercevoir un homme revêtu des habits juifs orthodoxes traditionnels. L’intéressé a confié que non seulement personne ne l’a agressé mais qu’il a au contraire rencontré un accueil chaleureux de la part de passants.

Le rav Herzog explique qu’il est à Riyad pour aider tout juif en aurait besoin et avec une petite équipe autour de lui, il fournit déjà de la nourriture cachère, des mezouzot, des tefilines et des livres de prières et il propose même des solutions pour les femmes qui ont besoin de re rendre au bain rituel !

Il s’est montré optimiste quant au futur des relations entre le royaume saoudien et l’Etat d’Israël. Evoquant le gigantesque projet de la ville futuriste internationale de Neom, située au nord-ouest de la péninsule, aux confins de la Jordanie, de l’Egypte et d’Israël, le rav Herzog imagine qu’il y aura un jour besoin de larges infrastructures religieuses pour les hommes d’affaires juifs qui s’y rendront.

Le rav Herzog a pu entrer en Arabie grâce au passeport américain dont il est détenteur mais tous ceux qu’il rencontre savent qu’il vient d’Israël. Il en est convaincu, les choses sont en train de changer…et il attend sa nomination officielle !

