« Nous avons vu la mort devant nous car ces jeunes avaient la haine dans les yeux », explique un habitant de Beit Shemesh qui a échappé mercredi par miracle à une tentative de lynchage en se rendant au Kotel. Sim’ha, son épouse et leur bébé se rendaient au Kotel pour fêter l’anniversaire de mariage du couple. L’application Waze a mené le conducteur vers le quartier d’A-Tur. Quelques dizaines de mètres plus loin, un groupe de jeunes arabes qui étaient sur le trottoir a aperçu le véhicule et surtout le conducteur à l’apparence juive orthodoxe. L’un d’eux siffla alors pour appeler ses amis et en une fraction de secondes ce fut une pluie de pierres et de blocs de pierres et même une tentative d’ouvrir les portes de la voiture pour en extraire les passagers dont le sort aurait été scellé. Fort heureusement, le conducteur avait eu le temps de verrouiller les portes.

Au milieu des cris de panique de l’épouse et des pleurs du bébé, Sim’ha a réussi à alerter la police tout en tentant d’extraire le véhicule de la foule haineuse pour s’enfuir. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a aidé la famille terrifiée à reprendre son chemin, pas vers le Kotel mais vers l’hôpital, car la jeune maman a été en état de choc et légèrement blessée par les chocs subis par le véhicule et les tentatives de son mari de manoeuvrer pour s’enfuir.

Le député Itamar Ben-Gvir a réagi à cette nouvelle agression antijuive en plein Jérusalem : « Cette incurie doit impérativement prendre fin une fois pour toutes. Cette fois-ci cela s’est bien terminé par miracle mais une prochaine fois, la fin pourrait être tragique. C’est ainsi lorsque la souveraineté n’est pas appliquée sur le terrain. Si dans un quartiers jouxtant le Kotel il n’y a pas suffisamment de présence policière pour répondre immédiatement aux terroristes, c’est que la situation dans le pays est encore plus grave que ce que l’on imaginait ».

