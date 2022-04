Eitan Stibbe, le deuxième astronaute israélien à s’être rendu dans l’espace après Ilan Ramon, z’l, est revenu sur terre. La fusée a amerri hier soir, à 20h06, heure israélienne, au large des côtes de Floride.

L’équipage à bord de la fusée, composé de Stibbe et de trois autres astronautes, a été accueilli par du personnel de Space X. Eitan Stibbe est sorti, assisté, mais en marchant. Les quatre astronautes ont subi des examens médicaux puis ont été conduits à Cap Canaveral pour d’autres analyses.

La fusée est entrée dans l’atmosphère à une vitesse de 27000 km/h. Le contact avec l’atmosphère a ensuite réduit considérablement cette vitesse et chauffé la capsule à une température supérieure à 1600 degrés. Pendant tout le processus, des systèmes d’aération dans la fusée et les combinaisons protègent l’équipage et la fusée elle-même.

Les parachutes de la fusée se sont ouverts lorsqu’elle a atteint une vitesse de 560 km/h pour atteindre 30 km/h au moment de l’amerrisage. Tout de suite après, des navires sont arrivés sur les lieux, l’état de la fusée a été vérifié et les astronautes amenés à bon port.

Pendant les 17 jours passés à la station spatiale internationale, Eitan Stibbe a procédé à plusieurs expériences, dans le cadre de la mission »Firmament » menée par l’Agence spatiale israélienne et la Fondation Ramon.

Ces expériences devraient permettre des avancées technologiques, scientifiques et médicales ainsi que faire progresser l’industrie spatiale israélienne. Ces expériences économiseront des années de recherches à des centaines de chercheurs et d’ingénieurs, dans des entreprises, des universités et des hôpitaux israéliens. Elles recouvrent des domaines aussi variés que l’astrophysique, les appareils médicaux, la recherche contre les maladies, la communication, l’optique, l’ophtalmologie, la neurologie, l’agriculture et bien d’autres.

L’autre objectif de la mission de Stibbe était éducatif. L’Agence spatiale israélienne et la Fondation Ramon en coopération avec le ministère de l’Innovation, entendent se servir de cet événement pour évoquer le sujet de l’industrie aérospatiale avec les élèves israéliens et, pourquoi pas, susciter des vocations.

Le président israélien, Itshak Herzog, a félicité Stibbe à son retour. Il s’était également entretenu avec lui lorsqu’il était dans l’espace. Stibbe a aussi célébré le seder de Pessah dans l’espace.

Ran Livne, le directeur de la Fondation Ramon a déclaré: »De notre point de vue, la mission est une belle réussite. Nous commençons à diffuser des vidéos éducatives. Nous en diffuserons encore beaucoup d’autres dès que nous aurons les autorisations de la NASA pour que les enfants d’Israël puissent les voir en classe. Pour nous, c’est une grande réussite ».

Photo: Mark Neyman/GPO