Eitan Stibbe, ancien pilote et ami de la famille Ramon, devrait être le deuxième israélien à se rendre dans l’espace après Ilan Ramon z’l.

Il sera envoyé dans le cadre du programme »Mission Firmament » menée par l’Agence spatiale israélienne et la Fondation Ramon. Une fois dans la station spatiale internationale, Stibbe devra effectuer près de 35 expériences en une semaine. Ces expériences devraient permettre des avancées technologiques, scientifiques et médicales ainsi que faire progresser l’industrie spatiale israélienne. Ces expériences économiseront des années de recherches à des centaines de chercheurs et d’ingénieurs, dans des entreprises, des universités et des hôpitaux israéliens. Elles recouvrent des domaines aussi variés que l’astrophysique, les appareils médicaux, la recherche contre les maladies, la communication, l’optique, l’ophtalmologie, la neurologie, l’agriculture et bien d’autres.

L’autre objectif de la mission de Stibbe est éducatif. L’Agence spatiale israélienne et la Fondation Ramon en coopération avec le ministère de l’Innovation, entendent se servir de cet événement pour évoquer le sujet de l’industrie aérospatiale avec les élèves israéliens et, pourquoi pas, susciter des vocations.

La fusée au bord de laquellle Stibbe doit embarquer avec d’autres chercheurs devait être lancée fin mars de Cap Canaveral. Mais les équipes de la NASA ont demandé un délai de préparation supplémentaire. Repoussé début avril, le décollage n’a pas encore eu lieu. Il est programmé pour la fin de cette semaine, mais la date n’est pas encore arrêtée de manière définitive.

