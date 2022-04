La commission de la Knesset a, sans surprise déclaré le député Amihaï Chikli »dissident » de son parti Yamina.

Les débats auront duré près de 11 heures aujourd’hui à la Knesset et ont été très animés.

Lors de sa prise de parole, Chikli s’est employé à dénombrer les promesses faites par Bennett et Shaked à leurs électeurs avant les élections qu’ils n’ont finalement pas tenues. Il a terminé ses propos en rapportant un échange entre Naftali Bennett et Yotam Zimri, un des proches soutiens de Bennett à l’époque. Dans cet échange whatsapp, Zimri faisait part à Bennett de ses doutes et de ses craintes de voter pour un parti – en l’occurence Yamina – et d’obtenir l’inverse. Il a fait allusion aux promesses d’Ariel Sharon qui avaient finalement conduit au désengagement du Goush Katif. Bennett lui a alors répondu de lui faire confiance parce que lui a-t-il dit »J’ai un D ieu ». Amihaï Chikli a conclu son propos par ces mots: »Naftali Bennett, tu n’as pas de D ieu ».

C’est le ministre Matan Kahana qui a énoncé les arguments de son parti en faveur de l’exclusion de Chikli. Il a estimé que celui-ci avait abandonné son parti pour »se garantir un avenir politique » et qu’il s’était depuis le départ, lui-même, exclu de son parti. Il a énoncé les centaines de fois où Chikli a voté contre son parti à la Knesset.

Chikli a donc été déclaré dissident ce soir à la majorité de 7 députés de la commission, personne n’ayant voté contre.

Quelles sont les conséquences d’un tel statut? Chikli ne pourra pas se présenter aux prochaines élections dans un parti déjà existant, à moins qu’il ne décide de démissionner maintenant. Il ne pourra pas être nommé ministre ou vice-ministre dans la mandature actuelle ou rejoindre une formation existante. Son parti d’origine continuera à toucher son budget de parlementaire qui lui est donc confisqué