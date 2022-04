Un an après le drame qui s’était produit à Meron lors de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï qui avait coûté la vie à 45 personnes, d’importantes dispositions ont été prises pour l’événement qui doit se dérouler dans trois semaines.

Hier, le responsable de la hiloula au ministère des Cultes a présenté le protocole qui sera en vigueur.

Cette année, l’événement sera étalé sur 40 heures. Un seul allumage sera organisé, contre près de 20 les années précédentes. Une cérémonie en hommage aux 45 victimes de l’année dernière sera organisée, en coopération avec les familles. Les rassemblements de hassidim (Tisch) ne seront pas autorisés sur le mont Meron.

Autre nouveauté, les participants pourront entrer sur les lieux uniquement sur présentation d’un billet qu’ils auront acquis en amont. Aucun billet ne sera délivré sur place.

Ce billet servira aussi pour emprunter les transports en commun. L’accès ne sera possible qu’au moyen d’autobus et navettes, ce qui permettra à la police de contrôler à tout moment le nombre de participants.

Chaque billet délivrera une autorisation d’arriver sur le site à une heure et d’y rester pendant un nombre d’heures précis. Par ailleurs, le nombre de billets autorisés par famille sera limité en fonction du nombre moyen d’enfants par famille orthodoxe.

En procédant de la sorte, les organisateurs estiment que le nombre de participants cette année sera identique à celui des années précédentes mais réparti sur une journée et demi. La limitation ne s’applique qu’au nombre de personnes présentes en même temps sur le site. En outre, il se pourrait qu’en raison du drame de l’année dernière, la foule soit moins nombreuse cette année.

Toujours dans l’objectif de réduire le nombre de participants, il sera interdit cette année de vendre et de distribuer de la nourriture sur le Mont et les tentes que certaines familles ont pris l’habitude de dresser parfois quelques jours avant à proximité du site ne seront pas autorisées, afin d’éviter un séjour prolongé d’un trop grand nombre de personnes. Par ailleurs, il n’y aura pas non plus de tribunes provisoires montées pour l’occasion.