Le judoka iranien Saeid Mollaei, exilé en Mongolie, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des -81 kg en s’inclinant face au japonais Takanori Nagase. Après la rencontre, il a adressé un message à Israël et à son ami le champion israélien Saguy Mucky : « Merci à Israël pour toute cette bonne énergie. Cette médaille est également dédiée à Israël et j’espère que les Israéliens sont heureux de mon succès. Saguy Mucky est mon ami, j’ai encore beaucoup d’amis en Israël et je n’ai de problème avec personne. Cette médaille est la preuve que le courage et l’amitié sont des valeurs gagnantes ».

Saedi Mollaei avait déserté son pays natal suite aux menaces dont il était l’objet et parce que l’Iran avait été exclu des compétitions à cause de son boycott d’Israël. Après avoir obtenu l’asile en Allemagne il est maintenant citoyen de Mongolie sous les couleurs de laquelle il concourt désormais.

En 2019, le champion iranien avait simulé une blessure pour perdre des combats lors des championnats de Tokyo et ainsi ne pas risquer d’affronter en finale le champion israélien Saguy Mucky. Le judoka iranien avait ensuite révélé avoir été sommé par le ministre iranien des Sports ainsi que le président de la fédération iranienne de Judo de ne pas affronter de judoka israélien. Et pour « bien faire les choses », sa famille avait reçu la « visite » de représentants du régime qui l’avait menacée au cas ou il se présenterait contre le judoka israélien. Depuis lors, il a préféré s’exiler de son pays natal et s’est lié d’amitié avec Saguy Mucky après que ce dernier lui ait adressé un message d’encouragement.

