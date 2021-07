Un groupe de « personnalités » de gauche a adressé un message de remerciements aux dirigeants (juifs !) de la compagnie Ben & Jerry pour leur décision de boycotter les Juifs de Judée-Samarie.

L’affiche porte un titre emblématique : « Merci Ben & Jerry ! Chers Ben Cohen et Jerry Greenfeld, nous voulions que vous sachiez qu’il y a des opinions différentes. Merci de votre engagements envers les droits de l’homme des Palestiniens ! »

Parmi les signataires, des anciens députés de Meretz (Zehava Gal-On, Haïm Oron, Naomi Hazan, Tzali Reshef), trois anciens diplomates spécialistes de la défense de la cause « palestinienne » à l’étranger, (Alon Liel, Elie Barnavi et Ilan Baroukh), Mordekhaï Kramintzer, ancien président de l’institut israélien de la Démocratie, Avrom Burg, ancien président de la Knesset, ancien directeur de l’Agence juive et qui a demandé que l’on retire la mention « juif » de sa carte d’identité, Dana Olmert, la fille de l’ancien Premier ministre et repris de justice ou encore Michaël Sferd, président de l’organisation Yesh Din.

Photo illustration