Le Likoud a annoncé son intention de s’aligner sur la décision des partis orthodoxes et de rompre tout contact avec la présidente de la coalition Idit Silman. Ces décisions font suite aux révélations faites mardi matin par le député Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) quant à une pratique malveillante d’Idit Silman dans l’hémicycle et les couloirs de la Knesset : la députée se promène avec un enregistreur en poche afin de collecter des propos de députés et les fournir à la chaîne de télévision Hadashot 12. Ce qui est encore plus grave est qu’elle prévenait ses collègues de la coalition avant de s’entretenir avec eux afin qu’ils s’expriment de manière à apparaître sous un angle positif. Quant aux députés de l’opposition, Idit Silman les provoquait afin d’enregistrer des réactions « juteuses » pour la chaîne.

Yaakov Litzman et Moshé Gafni ont déposé une plainte auprès du président de la Knesset Micky Lévy. « Une ligne rouge a été franchie » dit-on au Likoud, qui rajoute : « Cette grave atteinte portée à l’honneur de la Knesset est insupportable et il faut mettre fin à cette dégringolade dans laquelle nous mène le gouvernement Benett-Lapid qui crée un grave précédent dans le mépris du parlement ».

Idit Silman quant à elle affirme que le micro était fermé.

Photo Hadas Parush / Flash 90