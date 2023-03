Un peu plus d’un an avant les Jeux Olympiques de Paris, le ministère de la Culture et des Sports a dévoilé les montants financiers des bourses et récompenses qui reviennent aux sportifs qui y participeront et qui y remporteront éventuellement des médailles.

L’objectif du ministre Micky Zohar est d’opérer une révolution dans le monde du sport de haut niveau.

Après avoir obtenu une augmentation du budget, le ministère veut améliorer considérablement les préparatifs pour les jeux et ainsi augmenter les chances de remporter des médailles. L’augmentation significative du budget et de la rémunération devrait aider les athlètes à arriver mieux préparés et plus déterminés, galvanisés par les bonnes performances israéliennes aux JO de Tokyo où l’Hatikva avait retenti deux fois – Linoy Ashram et Artem Dolgopyat avaient raflé l’or – et où Israël avait aussi deux médailles de bronze.

Il a été décidé que toute médaille d’or serait accompagnée d’une récompense d’un million de shekels, la médaille d’argent de 800000 shekels, celle de bronze de 500000 shekels.

La décision de Micky Zohar de doubler le budget des préparatifs olympiques de 20 à 40 millions de shekels est la clé de cette nouvelle politique, elle permettra la mise en place de plus de camps d’entraînement à l’étranger pour les délégations israéliennes, l’achat d’équipements de pointe, un recrutement important d’équipes d’entraînement et le développement du personnel qui assiste chacun des athlètes, comme les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les psychologues et autres.

Le Comité olympique accorde également des subventions aux sportifs de haut niveau. Si à Tokyo la quatrième place a reçu 120 000 shekels, la cinquième place 96 000 shekels, la sixième 80 000 shekels et la septième place 64 000 shekels – plus un minimum de 48 000 shekels pour ceux qui se qualifient pour la finale – l’intention est d’augmenter ces montants incitatifs de dizaines de pour cent pour encourager les performances.

Selon les montants déclarés par Zohar lors de discussions avec les membres du Comité olympique, Israël sera en tête des pays qui paient les subventions les plus élevées au monde pour les médailles remportées. Il convient de noter que dans les pays les plus performants, les récompenses financières sont moins importantes.

Par ailleurs, les équipes des athlètes médaillés verront leur subvention augmenter, en fonction de la médaille remportée.

Notons que ces dernières années, le sport israélien est plus performant et le nombre de sportifs israéliens qui participent aux JO est de plus en plus élevé.

Le ministre Zohar s’est déclaré confiant et a affirmé que le programme qu’il porte va donner aux sportifs la sérénité dont ils ont besoin pour se préparer de la meilleure des façons à cette grande échéance.