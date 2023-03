Israël passe à l’heure d’été cette nuit (du jeudi 23 au vendredi 24 mars).

A 2h, il sera 3h.

Comme à chaque changement d’heure, le débat sur la pertinence de changer d’heure deux fois par an est relancé.

Ainsi, le président de la Fédération des industriels, le Dr Ron Tomer, demande que l’heure d’été soit appliquée tout au long de l’année. Si tel était le cas, souligne-t-il, les économies d’énergie s’élèveront à environ 155 millions de shekels. En outre, l’heure d’été entraîne une amélioration de la productivité du travail et de la compétitivité de l’économie qui s’ajoute à une augmentation attendue des ventes des industries du divertissement, des loisirs et du tourisme en raison du plus grand nombre d’heures d’ensoleillement. Une augmentation qui devrait refléter une contribution totale à l’économie d’environ 240 millions de shekels.