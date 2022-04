Les instructions données par le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz (Meretz) de permettre l’introduction de hametz dans les hôpitaux pendant Pessah, ne passent pas auprès de l’aile droite de la coalition.

Idit Silman (Yamina), chef de la coalition et présidente de la commission de la Santé à la Knesset, a dénoncé la lettre que le ministre a envoyé en ce sens, la semaine dernière, »le pays traverse une période difficile et le ministre de la Santé juge opportun d’envoyer une lettre qui méprise 70% de la population israélienne. J’espère que le ministre de la Santé prendra en considération les sentiments du public traditionnaliste et religieux. Le peuple d’Israël a des traditions pour lesquelles des générations se sont sacrifiées. Les gens, pendant la Shoah, ont jeûné pour ne pas manger de hametz pendant Pessah, et un ministre de l’Etat d’Israël, dans une coalition comme la nôtre, donne des instructions pour introduire du hametz. Nous ne pouvons pas partager les propos du ministre. Nos voix ne pourront pas laisser un tel homme être ministre. Il s’agit du franchissement d’une ligne rouge qui n’aura pas lieu sous mon mandat ».

Arié Derhy a émis un avis critique sur ces déclarations: »Méfiez-vous des hypocrites, ceux qui ont fondé le gouvernement le plus anti-religieux avec les voix du camp nationaliste. Ils essaient de se racheter une conscience avec des paroles vides de sens ».

Comme lui, plusieurs personnes ont déjà raillé les menaces de Silman, comme se rajoutant à une longue liste de propos de la sorte de la part des députés de Yamina qui n’ont pas été suivis d’effets. Le journaliste politique Amit Segal estime, quant à lui, qu’il faille, cette fois, être plus attentif: »Je pense qu’il faut prendre au sérieux ce changement de direction, dans le domaine des relations entre la religion et de l’Etat, qui est explosif pour cette coalition. Si c’est la chef de cette coalition qui est censée tout faire pour la conserver, qui parle de lignes rouges, alors cela vaut la peine de suivre l’affaire ».

Idit Silman a reçu le soutien des députés orthodoxes et de droite dans son opposition à Nitzan Horowitz. Le député Moshé Arbel (Shass) lui a demandé de réunir d’urgence la commission de la Knesset afin de débattre des moyens légaux pour empêcher l’atteinte à la cacherout dans les hôpitaux pendant Pessah.

Interrogé sur le site d’informations »Srugim », le ministre des Cultes, Matan Kahana, s’est voulu plus mesuré que sa collègue Silman: »La façon dont nous traitons la question du hametz dans les hôpitaux n’apporte rien à l’identité juive du pays, ni à la cohésion du peuple. Tout le monde sait qu’il n’existe aucune loi qui permet de fouiller les sacs à l’entrée des hôpitaux pour y traquer le hametz. Le ministre Horowitz a fait une erreur, il faut dire au public que nous sommes un pays juif et démocratique et réclamer de chaque partie une prise de responsabilité mutuelle qui se traduit par le fait de ne pas introduire de hametz dans les hôpitaux mais on ne peut l’imposer à personne. Je pense que le débat doit prendre une autre forme. Nous devons parvenir à une entente sans ultimatum ».