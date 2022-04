Suite aux trois attentats meurtriers en une semaine, le nombre de demandes de permis de port d’arme en Israël a fait un bond exponentiel. Au lendemain de l’attentat à Bné Brak, pas moins de 1773 demandes ont été déposées, et en neuf jours on a constaté une augmentation de 4000% des demandes.

En 1996, après trois ans marqués par plusieurs attentats qui ont coûté la vie à plus de 200 Israéliens, environ 300000 civils ont reçu un permis de port d’arme. 26 ans plus tard, ils ne sont plus que la moitié à avoir toujours leur permis (qui doit être renouvelé tous les ans). Aujourd’hui, avec la vague d’attentat et l’appel du Premier ministre Bennett aux détenteurs de permis de sortir armés, le nombre de demandes de permis augmente à nouveau.

D’après les chiffres de la chaine d’informations N12, il y aurait aujourd’hui en Israël 150000 particuliers qui seraient détenteurs d’un permis de port d’armes et encore 60000 qui en détiendraient une dans le cadre de leurs fonctions professionnelles.

Le député Nir Barkat (Likoud) veut encourager davantage les civils à porter une arme. Selon lui, pour pallier le manque de policiers, il faudrait distribuer des armes aux personnes de plus de 45 ans qui ont servi dans des unités combattantes. »Il ne sert à rien de multiplier par deux le nombre de policiers, je veux qu’il y ait cinq fois plus d’armes dans les mains de personnes qui savent s’en servir. Ce sont elles qui nous permettront, avec l’action des autorités, d’être prêt. Nous avons besoin de plus d’armes, nous ne savons pas où se produira le prochain attentat. Il y a beaucoup de gens qui veulent une arme et en comprennent l’importance », a-t-il déclaré sur Ynet, »équipons-les dès maintenant. La guerre arrive sur l’arrière front et pour se battre contre les terroristes nous avons besoin de combattants ».