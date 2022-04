L’équipe de chirurgie plastique de l’hôpital Shaaré Tzedek à Jérusalem a réalisé un exploit sur un homme qui avait perdu la moitié de son oreille dans un accident du travail.

Le patient est arrivé à l’hôpital après s’être blessé dans le cadre de son travail dans une menuiserie. Il explique avoir mis un torchon sur l’oreille qui saignait beaucoup mais ne s’était pas rendu compte qu’il en manquait la moitié. Lorsque l’ampleur de la blessure est découverte, le patient a contacté son patron pour qu’il trouve le morceau manquant sur les lieux de l’accident et l’amène rapidement à l’hôpital. Mais malgré les efforts des médecins, il est impossible de recoller le morceau, le sang ne circulait plus correctement dans la partie amputée et recollée. Ce bout d’oreille est indispensable non seulement d’un point de vue esthétique, mais aussi pour des questions pratiques fondamentales comme celle de pouvoir porter des lunettes.

Photo: Hôpital Shaaré Tzedek

Les équipes du département de chirurgie plastique vont alors avoir recours à une méthode totalement inédite. Ils décident de procéder à une reconstruction complexe à l’aide d’un composant alloplastique qui a servi de base à la reconstruction et au remplacement du cartilage. »C’est un matériau qui est également utilisé dans les restaurations du cuir chevelu et des os du visage. Le principal avantage de ce matériau est qu’il peut être parfaitement adapté par rapport à l’autre oreille », a expliqué le Dr Yoav Gronovitz, directeur du département.

Le cartilage artificiel a été amené des Etats-Unis et a été relié, lors d’une opération compexe, au cartilage existant et recouvert de deux couches de tissus, l’une musculaire depuis le crane et la deuxième constituée de peau qui a été greffée à partir de la peau du pied du patient et qui permet de préserver le contour unique de l’oreille.

Les médecins ont souligné que l’opération avait permet au patient de retrouver rapidement une vie normale malgré la gravité de sa blessure, tout en offrant un très bon résultat esthétique.