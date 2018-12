En Israël, baisse significative du prix du carburant depuis hier soir minuit. Moins 47 agourot, 11,20 centimes d’euros au litre. Un litre de super sans plombe coûte désormais 6,01 shekels, 1 euros 43 en self service -comme en France où le SMIC est à 1.498 euros alors qu’en Israël il n’est que de 1.260.

Et 1,22 euros à Eilat où il n’y a pas de TVA ajoutée. La chute des prix du pétrole – moins 22% sur le baril- se répercute donc à la pompe…autre bonne nouvelle, alors que la croissance des salaires dans le monde en 2017 est la plus faible enregistrée depuis la crise financière de 2008 -passant de 2,4% en 2016 à 1,8% en 2017- tendance contraire en Israël. Plus 3% en 2017.

Cependant, tous les israéliens ne bénéficient pas de cette augmentation; l’inégalité des revenus y est encore très élevée par rapport aux autres économies développées. (Nathalie Sosna-Ofir)

Nous vous proposons de découvrir le top 10 des pays à l’essence la moins chère au monde. Il s’agit d’une dépense indispensable pour la quasi-majorité des propriétaires de véhicules circulants sur la planète. Malgré une augmentation des ventes de voitures électriques et une amélioration de leurs performances, la plupart des automobilistes ne sont pas prêts à sauter le pas. En attendant, le passage à la station-service est donc essentiel.

Le top 10 des pays où l’essence est la moins chère au monde (Source : hintigo.fr)

Venezuela (0,01 €/ Litre) Soudan (0,11 €/ Litre) Iran (0,25 €/ Litre) Koweït (0,30 € / Litre) Algérie (0,31 € / Litre) Équateur (0,34 €/ Litre) Nigéria (0,36 €/ Litre) Egypte (0,38 €/ Litre) Turkmenistan (0,38 € / Litre) Azerbaïdjan (0,41 € / Litre)

Source: Israelvalley