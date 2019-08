A l’occasion de Tish’a Be’av qui approche, des dizaines de jeunes de la yeshiva de Kiryat Arba se sont rendus sur le Mont du Temple et ont entonné des chants avant de pénétrer sur l’Esplanade. Avec émotion, le rav Noam Waldman a évoqué l’attentat du Goush Etzion: « Nous prions et crions envers Celui qui a installé Son Nom dans cet endroit afin qu’Il venge le sang de Ses serviteurs versé et fasse resplendir à nouveau Sa gloire. Qu’Il exprime Sa vengeance sur les vils assassins afin que nous puissions nous déplacer en toute sécurité partout dans notre pays, et notamment au coeur de notre patrie, Jérusalem et le mont du Temple (…) Nous venons ici aujourd’hui pour injecter du sang nouveau dans nos veines afin de rétablir notre coeur… ».

Concernant la journée de dimanche, avec le jeûne de Tish’a Be’av qui correspond à la fête musulmane de l’Aïd el-Ad’ha, le Fatah et le Waqf ont décidé de manière exceptionnelle de fermer toutes les mosquées de Jérusalem et de ne maintenir ouverte que la mosquée Al-Aqsa afin de remplir l’Esplanade du Temple et empêcher les Juifs d’y accéder. Un nouveau test pour l’expression de la souveraineté israélienne sur ce lieu.

Vidéo:

Photo Zack Weisjfras / Flash 90