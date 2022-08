Eliahou Ayal Haddad, z’l, sauvagement assassiné par son voisin musulman en France, sera enterré jeudi, à Beer Sheva, la ville où habite sa famille.

Ayal, comme l’appelait sa mère, était originaire de Djerba en Tunisie et possédait également la nationalité israélienne. Il vivait en France ces derniers temps.

L’enterrement aura lieu demain, jeudi 1er septembre, à 11h, au cimetière de Beer Sheva. La shiva aura lieu rehov mivtsa Nahshon 51/3 à Beer Sheva.

Malgré la découverte des conditions atroces dans lesquelles Ayal a été assassiné, l’affaire ne rencontre quasiment pas d’écho dans la presse française et n’a pas fait réagir les autorités pour l’instant. Le BNVCA, le député Meyer Habib et les associations juives ont demandé à ce que le motif antisémite soit étudié par la police. Le meurtrier s’est rendu de lui-même et a été incarcéré.