Le ministère des Finances et le syndicat des instituteurs sont parvenus à un accord: la grève n’aura pas lieu et la rentrée des classes se déroulera noramalement.

C’est au terme d’un véritable marathon de négociations que les parties sont arrivées à s’entendre.

Les enseignants débutants verront leur salaire mensuel atteindre les 9000 shekels brut et au bout de trois ans dans l’Education nationale, ils seront récompensés par un bonus de 10000 shekels.

Les directeurs d’école débutants toucheront eux 19000 shekels par mois.

Les jours d’Isrou Hag (lendemain de Souccot, Pessah et Shavouot) ainsi que Lag Baomer et le jeûne d’Esther ne seront plus fériés à l’école. En compensation, les élèves feront le pont entre Kippour et Souccot et les enseignants pourront choisir encore deux jours de congé, de leur choix, pendant l’année.

Par ailleurs, le Trésor et les syndicats ont convenu d’un système de bonus financier pour les enseignants qui se distinguent dans la qualité de leur travail.

Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, s’est félicité de l’accord: »L’année scolaire ouvrira normalement et le système scolaire est meilleur et renforcé. Après de longs mois de négociations, nous avons réussi à procéder à des changements en profondeur, sans précédent, au sein de l’Education nationale. En premier lieu, nous avons conditionné les avancées salariales non pas seulement à l’ancienneté mais aussi à la qualité du travail des enseignants, à leur investissement et à leurs résultats. Les avancées obtenues placent au centre les professeurs mais aussi les élèves, les parents et le marché israélien ».

La secrétaire générale du syndicat des instituteurs Yaffa Ben David s’est dite satisfaite de cet accord qui représente »une grande avancée pour le personnel enseignant ». Elle a ajouté: »Il ne s’agit que des premiers pas dans le traitement de fond que nous voulons réaliser dans le système éducatif en Israël ».