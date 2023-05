Cette nuit (mardi à mercredi), des milliers de fidèles se sont rendus sur la tombe de Yossef à Naplouse pour célébrer le 41e jour du compte du Omer qui est associé à ce personnage biblique. C’est la première fois depuis la crise du Corona qu’autant de monde se rend en même temps sur le site.

L’événement s’est déroulé en coordination avec l’armée et outre le président du Conseil régional de Samarie, plusieurs personnalités dont des députés y ont participé.

Il y a tout juste un an, le site avait été vandalisé et incendié par des Arabes. Une centaine de Palestiniens avaient fait irruption sur les lieux et mis le feu aux pièces attenantes puis avaient brisé la pierre tombale et incendié la tombe elle-même.

Des centaines de Palestiniens se sont regroupés, cette nuit, à l’entrée du site alors que les fidèles s’y trouvaient. Ils ont jeté des pierres, des bouteilles incendiaires et des projectiles. Certains ont utilisé des armes à feu contre les civils et les soldats.

Les soldats de Tsahal ont ouvert le feu en réaction. L’un des émeutiers a été tué et plusieurs autres blessés.

Le porte-parole de Tsahal a rapporté: »Les forces de Tsahal ont sécurisé cette nuit l’entrée de fidèles sur le site du tombeau de Yossef à Naplouse. Des suspects ont jeté des projectiles et des bouteilles incendiaires. Les combattants ont tiré sur plusieurs hommes armés qui avaient ouvert le feu. Les suspects ont été arrêtés et les armes confisquées. Aucun blessé n’est à déplorer dans nos rangs ».