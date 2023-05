L’ancien Président des Etats-Unis, Bill Clinton, était l’invité d’honneur de la cérémonie des Aviram Awards qui se déroulait à Marrakech.

Les prix Aviram sont remis par le fonds Ziv Aviram, du nom d’un homme d’affaires israélien, et récompense les start-up innovantes dans le monde.

Pour cette édition 2023, c’est une start up israélienne qui a remporté la première place. QD SOL est une start-up qui lutte contre le changement climatique en développant une technologie verte de production d’hydrogène quantique. La technologie utilise l’énergie solaire pour produire directement de l’hydrogène vert à partir de l’eau, sans utiliser l’électricité, ce qui en fait une solution durable pour l’industrie et l’environnement.

Le premier prix des Aviram Awards remporté par QD SOL offre à la société un demi-million de dollars ainsi que l’accompagnement professionnel de Ziv Aviram et médiatique du magazine international Forbes.

Bill Clinton et des représentants du Fonds Clinton international qui coopère avec le fonds Aviram étaient présents ainsi que des responsables gouvernementaux marocains.

L’ancien Président américain a pris la parole et a évoqué la situation en Israël. »Je suis très inquiet pour Israël. C’est un pays que j’aime. Aujourd’hui, hélas, dans le monde, la plupart des gens se concentrent sur ce qui les divise et non sur ce qui les rassemble. C’est vrai dans le monde entier ».

Puis il a évoqué le cessez-le-feu entre Israël et le Djihad islamique après l’opération Bouclier et flèche: »Le cessez-le-feu à Gaza est important, mais est-ce la fin des problèmes? Certainement pas. Cependant, cela donne du temps pour la réflexion, quand les gens ne s’entretuent pas, ils ont du temps pour réfléchir et parler. Il n’y a pas de victoires totales ni de défaites totales, et au Moyen-Orient tout est provisoire, il y a toujours des défis à relever. Je pense que la jeune génération au Moyen-Orient devrait se rencontrer et parler du travail et des problèmes politiques, ils découvriraient qu’ils ne sont pas si différents ».

André Azoulay, le conseiller juif du Roi du Maroc qui était un des acteurs des accords d’Oslo, a déclaré: »De notre point de vue, ce qui se passe aujourd’hui est la réalisation d’un rêve. Monsieur Clinton, vous avez été un héros et vous l’êtes toujours, en raison des efforts que vous avez faits pour le Moyen-Orient. Nous étions proches d’un moment historique, nous disposions de tous les ingrédients pour changer le Moyen-Orient. Notre vision nous guidera toujours et elle reviendra, il y aura d’autres tentatives pour parvenir à la paix. Au bout du compte, les Juifs et les Palestiniens doivent apprendre à vivre ensemble. Les Palestiniens ont besoin d’être respectés et de jouir de leur liberté, mais ils doivent comprendre que quoi qu’il arrive, ils ont besoin des Israéliens ».