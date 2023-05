»Je me suis plus d’une fois pincé en me demandant si je rêvais ou si c’était vrai. Il s’avère que les deux réponses sont bonnes », raconte Ishay Ribo.

Le 3 septembre prochain, il sera le premier artiste israélien à se produire au Madison Square Garden à New York.

Ce ne sera pas le premier concert de Ribo aux Etats-Unis. En effet, il y est très populaire et cette fois c’est donc une scène mythique qui l’attend, avec un public de 20000 personnes.

Il y a un mois, le New York Times lui a consacré un portrait et s’est interrogé sur la popularité de la »pop star religieuse israélienne » qui a conquis tous les publics, même les plus laïcs, en Israël, aux Etats-Unis, mais aussi en Australie et en Europe.

Avec l’humilité qu’on lui connait, Ishay Ribo a déclaré: »Il est vrai que je travaille et que j’y crois, mais malgré cela, le fossé entre les ambitions, la volonté et ce que Dieu, béni-soit-il, m’a destiné est immense. Tout mon parcours est un miracle qui va à l’encontre de tout ce que je pouvais logiquement imaginer. Je n’ai aucun doute que l’aide du Ciel est directement liée aux personnes avec lesquelles Dieu a décidé de m’associer ou qu’Il m’a fait connaitre, comme mes parents, ma formidable épouse et le public bien-aimé qui va en grandissant depuis la première chanson et jusqu’à aujourd’hui. Il me reste juste à dire merci infiniment à tous ceux qui ont contribué à cela ».