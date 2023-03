Les tensions entre Binyamin Netanyahou et Joe Biden qui ont atteint un pic cette semaine, en ont rappelé d’autres, il y a 40 ans.

Le 22 juin 1982, Joe Biden est un jeune sénateur. Lors d’un débat au sein de la commission des relations extérieures au sein du Sénat, Biden avait menacé de stopper l’aide à Israël, après un différend avec le Premier ministre de l’époque, Menahem Begin.

Ce dernier ne s’est pas laissé destabiliser et a attaqué le sénateur Biden: »Ne nous menacez pas de stopper votre aide. Je ne suis pas un Juif aux genoux qui tremblent. Je suis un Juif fier avec 3700 ans d’histoire. Personne n’est venu nous aider lorsque nous sommes morts dans les chambres à gaz et les fours. Personne n’est venu nous aider quand nous nous sommes efforcés de créer notre pays. Nous avons payé le prix. Nous nous sommes battus pour cela. Nous sommes morts pour cela. Nous resterons fidèles à nos principes. Nous les protègerons. Et s’il le faut, nous mourrons pour eux, à nouveau, avec ou sans votre aide ».