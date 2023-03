Le Président américain, Joe Biden, a adressé une critique sévère au gouvernement israélien et à son dirigeant, en raison de la situation interne en Israël.

Lors d’un point presse, il a déclaré: »Comme beaucoup de fervents partisans d’Israël, je suis très inquiet de ce qui s’y passe. Israël ne peut pas continuer sur cette voie, je l’ai déjà dit maintes fois. J’espère que le Premier ministre va parvenir à un compromis ».

Il a ensuite précisé que, contrairement aux rumeurs qui couraient depuis le début de la journée hier (mardi) suite à l’annonce du gel de la réforme, il n’avait pas l’intention d’inviter Binyamin Netanyahou à la Maison Blanche dans les prochains temps.

Plus tard dans la nuit, le Président Biden a, de nouveau, été interrogé sur le sujet et il a dit: »Israël doit comprendre qu’il se trouve dans une mauvaise situation ». A la question de savoir ce qu’il attendait de Binyamin Netanyahou, il a répondu: »J’attends de lui qu’il abandonne la réforme judiciaire ».

Le Premier ministre israélien a réagi à ces déclarations du Président américain: « Je connais le président Biden depuis plus de 40 ans et j’apprécie son engagement de longue date envers Israël. L’alliance entre Israël et les États-Unis est solide et surmonte toujours les désaccords occasionnels entre nous. Mon administration s’est engagée à renforcer la démocratie en rétablissant le juste équilibre entre les trois pouvoirs, ce que nous nous efforçons d’atteindre via un large consensus. Israël est un pays souverain qui prend ses décisions par la volonté de son peuple et non sur la base des pressions de l’étranger, y compris de ses meilleurs amis. »

Ce matin, sur Galei Tsahal, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré: »Nous respectons le régime démocratique là-bas, et justement pour cette raison, ils doivent comprendre qu’Israël est un Etat indépendant et non une étoile supplémentaire sur le drapeau américain. Il faut que ce soit clair dans le monde entier: le peuple ici va voter et il a sa propre volonté ».

Sur Reshet Beth, le ministre de l’Education, Yoav Kish, a affirmé: »Nous respectons tous le Président des Etats-Unis, il peut exprimer son opinion sur tous les sujets qui touchent à Israël. Mais avec tout le respect, Israël est un Etat souverain, les décisions sont prises ici. Les critiques américaines peuvent exister mais les décisions sont les nôtres ».

Le chef du Ma’hané Hamamla’hti, Benny Gantz, a lui aussi commenté les propos de Biden: »Le Président Biden a envoyé cette nuit un message d’alerte urgent au gouvernement israélien. Une atteinte aux relations avec les Etats-Unis, notre meilleur ami et notre allié le plus important dans le monde, est un attentat stratégique. Le Premier ministre doit donner la consigne à ses équipes de négociation concernant la réforme judiciaire, d’agir vite afin de réparer les dégâts et préserver la démocratie israélienne. Il n’est pas moins important qu’il se comporte avec responsabilité sur les plans politique et sécuritaire et qu’il annonce dès cette nuit, qu’il réintègre le ministre Galant à son poste, qu’il retire l’autorité conférée au ministre Smotrich et qu’il empêche le ministre Ben Gvir de continuer son agitation ».