Le sous-général, Ran Kohav, le porte-parole sortant de Tsahal, a réagi sur la radio Reshet Beth, au phénomène de refus de mobilisation des réservistes qui fait la une ces dernières semaines.

»Je ne connais pas un seul cas de refus de mobilisation, et certainement pas au sein de l’armée régulière. Même les réservistes qui ont fait part de leur protestation, se sont exprimés de manière hypothétique, »si la réforme passe, si cela se produit ». L’hésitation au sein de l’Etat-major était importante et nous avons décidé de régler cette question par un dialogue interne. L’hésitation était liée à la manière de réagir, comment sanctionner, s’il fallait réagir, s’il fallait tolérer et je pense que ces réflexions étaient légitimes. En tout cas, aucun exercice n’a été annulé à cause de cette protestation ».

Il a néanmoins reconnu que l’atmosphère ambiante avait un impact sur Tsahal.

Le refus de mobilisation est désormais devenu un levier de pression et cet épisode a ouvert une boite de Pandore faisant ressortir tous les ressentiments: de hiérarchie, d’origine sociale, de conflit ashkénaze/séfarade, droite/gauche.

Par ailleurs, le Chef d’Etat-major, Hertzi Halévy, a expliqué cette semaine, dans une conversation avec les officiers de l’armée de l’air, des pilotes en service et des pilotes réservistes, pourquoi il n’a pas agi plus fermement contre les appels au refus de mobilisation: »Si j’en avais puni dix, 400 autres se seraient soulevés. Il faut gérer la problématique avec intelligence et sensibilité ». D’après des personnes présentes lors de cette conversation, le Chef d’Etat-major aurait, malgré tout, exprimé des regrets de ne pas avoir dénoncé plus tôt publiquement, ce phénomène.

En réalité, il s’avère que les protestataires au sein des réservistes ne sont pas aussi nombreux que l’on veut nous le dire. Un certain nombre avaient déjà terminé leur période de réserve ou en avaient été renvoyés et se sont servis de la protestation pour renvoyer une autre image de la fin de leur service en tant que réservistes. D’autres n’ont fait que menacer et, le moment venu, se sont présentés en milouïm comme prévu.

Il convient aussi de noter que les pilotes qui mènent la protestation et qui sont identifiés à l’Israël des privilégiés ne reflètent plus l’image réel de l’armée de l’air en 2023. De plus en plus de religieux y servent, mais aussi de soldats issus de la périphérie et cela se voit aussi dans les rangs des officiers.

En revanche, tout le monde reconnait que dans les unités technologiques, comme celle des renseignements de 8200, la route est encore longue. Dans ces unités, le »piston » est toujours la règle, et les soldats sélectionnés appartiennent au même milieu socio-économique. Le directeur du département des renseignements militaires a promis que ces méthodes de recrutement allaient cesser.