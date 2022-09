Le parti Haroua’h Hatsionit créé fin juillet dernier sur la base de l’union entre la liste Yamina de Shaked et Dere’h Eretz d’Hendel aura eu une courte existence – 46 jours.

Ce matin, les deux têtes de liste ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas sur une liste commune aux prochaines élections.

Cela faisait plusieurs semaines qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre Shaked et Hendel. Le principal point de discorde se situe autour d’une coopération éventuelle avec le Likoud de Binyamin Netanyahou au lendemain des élections. Pour Yoaz Hendel, il n’est pas question de compléter la majorité de Netanyahou en lui offrant son 61e mandat. Il ne veut pas s’associer à un gouvernement étroit de droite mais s’entête à ne vouloir qu’un « gouvernement d’union ».

Ayelet Shaked, de son côté, ne veut pas exclure cette option. Par ailleurs, elle souhaite rallier le parti Habayit Hayehoudi de Yossi Brodny, afin de maximiser ses chances de passer le seuil d’éligibilité, bien que ce parti ne recueille qu’autour de 0.5% dans les sondages. Brodny a posé un ultimatum à Shaked en fin de semaine dernière: il n’était pas prêt à entrer sur la même liste que Yoaz Hendel et Tsvi Hauser. Il lui demandait donc de se séparer d’eux pour pouvoir envisager une alliance avec Habayit Hayehoudi.

On se souvient également que c’est la présence d’Hendel qui avait servi d’argument à Yonathan Pollard pour retirer en quelques heures le soutien qu’il avait apporté à Ayelet Shaked.

Ce matin, Ayelet Shaked a publié un communiqué dans lequel elle explique les raisons de sa séparation politique avec Yoaz Hendel: »Hendel et Hauser nous ont fait savoir que dans le cas où un gouvernement d’union ne verrait pas le jour, ils préfèreront entrainer le pays dans de nouvelles élections plutôt que de créer un gouvernement de droite. Il s’agit d’une option irresponsable qui est inenvisageable. Au grand regret de Shaked, malgré leurs déclarations maintes fois répétées, ils sont toujours prisonniers du camp »tout sauf Bibi » et dans des paroles de boycott et de haine, auxquelles Shaked essaie de mettre un terme. Dans les prochains jours, Shaked va présenter une liste pour la Knesset. Une liste plurielle, avec des personnalités à la vision sioniste, nationaliste et de droite ».

Du côté de Yoaz Hendel, on rapporte: »J’ai discuté ce vendredi avec Ayelet. Je ne peux pas accepter l’éventualité que Haroua’h Hatsionit permette à Bibi de créer un gouvernement avec une majorité étroite. Même s’il s’agit d’une possibilité infime. Il ne s’agit pas d’un sujet annexe. Hier j’ai encore parlé avec Ayelet. J’ai compris que nous n’étions pas en phase sur ce sujet. J’ai l’intention de mener Haroua’h Hatsionit en tant que parti indépendant qui représente la droite normale. Il y a beaucoup d’Israéliens qui ne veulent pas d’un gouvernement Bibi Ben Gvir, mais uniquement d’un gouvernement d’union ».

Les deux politiques, qui ensemble étaient autour de 1.1% d’intentions de vote dans le sondage, affichent donc leur intention de poursuivre jusqu’au bout, séparément.