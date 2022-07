»Haroua’h Hatsionit », l’esprit sioniste, voilà le nom du nouveau parti à la tête duquel se trouve Ayelet Shaked, secondée par Yoaz Hendel.

Les deux leaders politiques ont annoncé la fusion de Yamina et de Dere’h Eretz (le parti de Hendel et Hauser) ce soir.

D’après l’accord entre les deux partis, Dere’h Eretz aura la deuxième et la quatrième place sur la liste.

La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, a annoncé que cette nouvelle formation ne rentrerait pas dans un gouvernement étroit de 61 députés. »Quels que soient les résultats au soir des élections, la moitié du peuple sentira que le pays lui a été volé. Si nous formons un gouvernement étroit, il sera instable et ne fera qu’augmenter la division au sein du peuple, nous conduisant vers une autre campagne électorale. Avec Yoaz, nous conduirons à la formation d’un gouvernement d’union sioniste qui pourra gouverner et s’occuper de la vie des citoyens israéliens. La crise du logement et la cherté de la vie ne se préoccupent pas de »tout sauf Bibi » ou »rien que Bibi » ».

Shaked est également revenue sur la décision prise avec Bennett, il y a un an de former la coalition avec les partis de gauche et Ra’am. Elle a avoué que l’essai avait échoué et qu’il n’était plus question maintenant de s’appuyer sur les voix arabes pour gouverner.

Yoaz Hendel a lui aussi affirmé que »Haroua’h Hatsionit » ne serait pas la 61e voix d’un gouvernement étroit: »Il y a deux camps. Un camp nous propose un gouvernement de 61 avec Ben Gvir qui renverra la conseillère juridique du gouvernement, arrêtera le procès de Netanyahou, et bien d’autres choses qui ne concernent qu’un seul homme. Le second camp propose un gouvernement avec la liste arabe unifiée ou entrainer Israël dans des sixièmes et des septièmes élections dans le but d’épuiser son adversaire. Nous en avons assez, nous demandons l’union. Nous serons l’axe qui imposera un gouvernement d’union. Un gouvernement qui sera composé du Likoud, de la gauche et du centre ».

Yoaz Hendel a déjà annoncé qu’il se voyait ministre de la Sécurité intérieure dans ce gouvernement afin de faire appliquer l’autorité de l’Etat partout dans le pays.

Des députés sortants de Yamina, seuls Abir Kara et Yomtov Kalfon étaient présents ce soir lors de l’annonce de la formation de »Haroua’h Hatsionit ». Matan Kahana est en pourparlers avec Ayelet Shaked mais n’a pas encore décidé de la voie qu’il allait choisir pour les prochaines élections.