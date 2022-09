Pour le prochain film »Captain America » des studios Marvel, c’est l’actrice israélienne, Shira Haas, qui a été choisie pour camper le personnage de la super héroïne ‘Sabra’.

Dans l’univers Marvel, ‘Sabra’ est une mutante israélienne juive dont l’emblème est l’Etoile de David. Sa véritable identité est Ruth Bat Seraph. Elle apparait dans les bandes dessinées Marvel.

Durant son enfance lorsque ses pouvoirs se manifestent, elle est emmenée puis élevée dans un kibboutz en Israël. Une fois adulte, la jeune femme devient le premier super-agent du Mossad. Lorsque son fils est tué par des terroristes, elle désobéit pour ramener les coupables devant la justice.

Elle affronte à une occasion Hulk. Elle combat les terroristes du groupe Israeli’s for Anarchy avec à leur tête Windstorm.

Le nouveau film de Captain America doit sortir sur les écrans en mai 2024.

A 27 ans, Shira Haas est l’une des actrices israéliennes les plus en vue. Elle a débuté sa carrière à l’âge de 13 ans et s’est faite connaitre du grand public en Israël et à l’international grâce à la série Shtissel, dans laquelle elle joue le rôle de Rouhami.